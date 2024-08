Mamá de Melissa Paredes ‘saca las garras’ y defiende la boda de su hija: “Déjennos en paz”

Pese a que la boda de Melissa Paredes y Anthony Aranda fue el fin semana, sigue siendo un tema de conversación en los programas de espectáculos, situación que ha incomodado a la madre de la actriz.

“Cuanta maldad puede haber en las personas de verdad. No que no les interesaba la vida de mi hija, ahora se fijan en mí, mis demás hijos, mi hermano, etc. Gracias por hacernos tan importantes… pero no lo necesitamos, ni queremos, somos una familia: HUMILDE, SENCILLA, como todos”, se lee en la primera parte del mensaje.

Celia Rodríguez, madre de Paredes, compartió estas palabras en sus historias de Instagram e hizo énfasis en lo mucho que se trabajó en el proceso de la boda, además de instar a los medios que los dejen en paz.

“Dicen tanta barbaridad y mentira e incluso personas que trabajaron con mucha dedicación en todo el proceso de la boda. Déjennos en paz”, concluyó.

Foto: Instagram

¿QUÉ DIJO EL GATO CUBA SOBRE LA BODA DE SU EXPAREJA?

La sombra de Rodrigo Cuba sigue en la mente de los internautas, quienes lo suelen mencionar en los comentarios en redes sociales y en las publicaciones alusivas a dicha boda.

El futbolista en su momento fue consultado por un reportero de ‘Amor y Fuego’ sobre la boda de Melissa y ante la insistencia del periodista, finalmente respondió lo siguiente.

“(¿Qué le puedes decir a tu exesposa, la mamá de tu hija? Hoy es un día muy especial para ella) No tengo nada que decir. Creo que ya les dije, no tengo nada que decirle”, respondió tajantemente.

Días antes del matrimonio, la bailarina fue consultada sobre la posibilidad de invitar a su primer esposo a esta fecha tan especial, a lo que respondió que ni el futbolista del Sport Boys, ni su novia Ale Venturo recibirían una carta por parte de ellos, alegando que se trata de un evento íntimo.