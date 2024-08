Renato Tapia le da otra oportunidad al amor: ¿quién es la hondureña que le robó el corazón?

El futbolista peruano Renato Tapia le ha vuelto a dar una oportunidad al amor. Pese a que el deportista suele mantener los detalles de su vida privada en reserva, esta vez no tuvo reparo en presumir su romance con la hondureña Lesly Winkels.

Pese a tener pocos meses de haber terminado su matrimonio con Andrea Cordero, el deportista no ha tenido reparo en mostrar su emoción por esta nueva etapa.

“Feliz cumpleaños, amor. Nunca dejes de ser tan única, tan tú. Te amo”, le dijo el Capitán del Futuro, pese a que aún no ha oficializado dicha relación

La rubia hondureña se presenta como una apasionada de la música, el canto y su perro, al cual muestra en diversas postales y parece ser del agrado de Tapia.

“Ella no tiene YouTube, ella fue porque me quiso colaborar. No, ella no se dedica a la música. A ella le gusta, y si uno le pide el favor, pues lo hace, pero ella como tal no se dedica hacer canciones”, expresó un allegado a la joven a Magaly TV La Firme tras ser consultado sobre si Lesly es cantante.

FIN DE SU MATRIMONIO CON ANDREA CORDERO

El pasado 25 de junio, Tapia confirmó el fin de su matrimonio con Andrea Cordero a través de redes sociales, precisando que siempre trabajará por el bienestar de la hija que tienen en común.

“Hace un tiempo mi relación ha terminado”, agregando que: “si bien ya no somos pareja, trabajaré siempre por el bienestar y crecimiento de nuestra hija”, es parte del comunicado.