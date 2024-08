¿PlayStation 4 en su último suspiro? Sony se enfocaría totalmente en la PS5 para 2025

La PlayStation 4, la segunda consola de sobremesa más vendida de la historia, parece estar acercándose al final de su ciclo de vida. Sony ha mostrado un claro compromiso con la PS5, lo que hace que 2025 sea una fecha clave para el futuro de la PS4. A pesar de que la PS4 sigue siendo utilizada por millones, el enfoque de la compañía en la nueva generación es cada vez más evidente.

Actualmente, 49 millones de jugadores se conectan mensualmente utilizando una PS5, y una cantidad igual lo hace con una PS4. Sin embargo, la PS5 ha registrado un total de 2,400 millones de horas de juego, en comparación con los 1,400 millones de horas de la PS4. Esta disparidad resalta el creciente interés y compromiso de los jugadores con la consola de última generación.

“Si bien la PS4 sigue siendo una parte importante de nuestro negocio, nuestros jugadores de PS5 están aún más comprometidos que en nuestra generación anterior, y esperamos que estas tendencias continúen”, comentó Hideaki Nishino, uno de los CEOs de PlayStation, en mayo.

Este cambio de prioridades se ha vuelto aún más evidente con el próximo lanzamiento de 'LEGO Horizon Adventures', que estará disponible solo para PS5, Nintendo Switch y PC, a pesar de que la PS4 podría haber manejado el título sin problemas.

EXCLUSIVIDAD DE TÍTULOS

La exclusividad de títulos como 'Final Fantasy VII Rebirth', 'Helldivers 2', 'Stellar Blade' y 'Rise of the Rōnin' para PS5 refuerza esta tendencia. Estos movimientos sugieren que Sony está enfocando sus recursos y esfuerzos en la nueva generación, dejando atrás progresivamente a la PS4.

A pesar de estas señales, PlayStation aún no ha anunciado una fecha oficial para el fin del desarrollo de juegos para PS4. No obstante, la creciente concentración en la PS5 sugiere que en 2025 ya no habrán exclusivos para la consola de la anterior generación. Por ahora, algunos títulos, como el próximo EA Sports FC 25 de Electronic Arts, y algunos otros menos conocidos, seguirán llegando para PS4, evidenciando que, aunque el cambio es inminente, la transición no se ha completado.