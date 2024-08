Britney Spears: su vida y lucha por la libertad llegan al cine en una adaptación de sus memorias

La vida de la icónica estrella del pop Britney Spears será adaptada al cine en un proyecto que promete emocionar a sus seguidores y atraer a una nueva audiencia. Universal Pictures ha confirmado que ha asegurado los derechos para la adaptación cinematográfica de las memorias de Spears, "The Woman in Me". Este ambicioso proyecto estará dirigido por Jon M. Chu y producido por Marc Platt, quienes tienen una sólida trayectoria en la realización de películas exitosas.

El anuncio oficial llegó después de que Britney Spears revelara en sus redes sociales su colaboración con Marc Platt en un “proyecto secreto”. "Emocionada de compartir con mis fans que he estado trabajando en un proyecto secreto con #MarcPlatt. Él siempre ha hecho mis películas favoritas ... estén atentos", escribió Spears en X (anteriormente Twitter).

"The Woman in Me", publicado en octubre de 2023, se ha convertido en un éxito editorial, vendiendo más de 2,5 millones de copias solo en Estados Unidos. Las memorias narran de manera franca la vida de Spears, desde sus primeros días en el “Mickey Mouse Club” hasta su muy publicitado caso de tutela legal, incluyendo relaciones personales significativas y la lucha por su libertad.

UNA VIDA LLENA DE ANTIBAJOS

Desde la finalización de su tutela legal en noviembre de 2021, Britney Spears ha mantenido un perfil bajo, dedicándose a escribir canciones para otros artistas y alejándose de la industria musical. Esta nueva etapa en su vida se refleja en sus memorias, que ofrecen una visión íntima de sus desafíos y triunfos personales.

La polémica no ha estado ausente en la vida de Spears. Recientemente, estuvo en el centro de una controversia con la artista Halsey, quien lanzó un sencillo titulado “Lucky”, afirmando que contaba con el permiso de Spears para interpolar su canción. Sin embargo, Spears expresó descontento con su representación, calificando el incidente como “noticias falsas” y posteriormente manifestando su afecto por Halsey.