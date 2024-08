Juanes sorprende al preparar un exquisito ceviche: ¿Cuál fue el resultado?

A través de su cuenta de Instagram, el chef Rodrigo Fernandini relató toda la travesía: desde cómo llegó hasta la residencia de Juanes, ubicada en Miami, Estados Unidos, hasta el momento de preparación del ceviche con todos los implementos necesarios.

Juanes aprovechó para mencionar que en nuestro territorio ha tenido una de las mejores experiencias a lo largo de toda su carrera artística. "Siempre he tenido los mejores recuerdos en Perú, las mejores experiencias con el público y los conciertos. Con la comida peruana ni hablar, es súper deliciosa", comentó. Luego, se animó a interpretar el famoso tema de Chabuca Granda "Déjame que te cuente" y destacó la diversidad musical que existe en nuestro país. "El vals peruano me encanta, todo ese mundo de la música peruana. Hay una en particular que me encanta, que es la cumbia medio sicodélica", acotó.

También prueba King Kong

El intérprete siguió todas las instrucciones de Fernandini para que el platillo quedara perfecto, incluso como todo buen peruano pidió que al ceviche se le agregara más ají para que estuviera más picante. Casi al finalizar, Juanes invitó a su esposa Karen Martínez para que probara el resultado, y ella sorprendió a los presentes al invitarlos a probar el típico aguardiente colombiano. El broche de oro fue cuando el intérprete se animó a comer king kong.

Juanes en Perú

Cabe precisar que esta especial acción se realizó a pocos días de que el intérprete de "La camisa negra" arribe a Lima para cantar el 15 de agosto en la Explanada Perú de Chiclayo.

El 16 de agosto liderará el Festival "Juntos para ti", que se llevará a cabo en el Multiespacio Costa 21, San Miguel. Junto a él también estarán Lasso, Mau y Ricky, y el cantautor peruano Gian Marco.

La fiesta continuará en el Jardín de la Cerveza en Arequipa junto a Bacilos. La jornada de conciertos terminará el 18 de agosto, cuando Juanes llegue a la ciudad de Trujillo.