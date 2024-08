¡El Superagente 86 en Panamericana Televisión! Conoce 7 curiosidades de la recordada serie

"Get Smart" o el Superagente 86, como se le denominó en Latinoamérica, se emitió durante cinco temporadas, desde 1965 hasta 1970, y dejó una huella imborrable en la cultura pop. Creada por Mel Brooks y Buck Henry, la serie ganó siete premios Emmy y fue adaptada al cine, protagonizada por Steve Carell y Anne Hathaway. Aquí te presentamos siete curiosidades que quizás no conocías sobre esta parodia clásica.

1. UN BUEN TRATO PARA DON ADAMS

Cuando Don Adams, actor que dio vida al icónico espía Maxwell Smart, negoció su salario, tuvo que elegir entre ganar más dinero semanalmente o recibir derechos sobre la serie. Optó por los derechos, una decisión que a largo plazo le resultó muy rentable. Este acuerdo le permitió beneficiarse económicamente mucho después de que la serie original terminara.

2. LA SECUELA QUE NUNCA DEBIÓ OCURRIR

En 1995, La cadena Fox intentó revivir la serie con "Get Smart!", donde Adams y Feldon retomaron sus papeles, pero Smart era ahora el jefe de CONTROL y su hijo, Zach (Andy Dick), era el nuevo agente torpe. Compitiendo con "Los Simpson" y retrasada por el Super Bowl, la serie no tuvo éxito y fue rápidamente cancelada.

3. SÁTIRA A JAMES BOND

El Superagente 86 nació como una sátira a James Bond. Buck Henry, uno de los creadores, dijo que la idea era "capitalizar las dos cosas más grandes del mundo de hoy: James Bond y el Inspector Clouseau". La serie se burlaba de las películas de espías con humor ingenioso y situaciones absurdas.

4. LOS AGENTES SIN NOMBRE

La Agente 99 nunca reveló su verdadero nombre. Aunque en algún episodio se la llamó Susan Hilton, esto se aclaró como un alias. NBC consideró que su nombre original, Agente 69, era demasiado sexual, por lo que se cambió a 99, un número considerado más femenino.

5. LOS DOLORES DE ESPALDA DEL "JEFE"

Edward Platt, quien interpretaba al Jefe, sufría de dolores de espalda crónicos. Esto le obligó a ausentarse de algunos episodios y a realizar muchas de sus escenas sentado, una adaptación que los productores hicieron para mantenerlo en la serie.

6. EL SIGNIFICADO DE CONTROL Y KAOS

Aunque las agencias CONTROL y KAOS están en mayúsculas, no son acrónimos. Los creadores inicialmente querían que tuvieran un significado, pero nunca se les ocurrió algo adecuado y decidieron dejarlas como estaban, añadiendo al encanto absurdo de la serie.

7. EL HOMENAJE DE LOS SIMPSON

En el episodio "Bart vs. Lisa vs. the Third Grade" de "Los Simpson", hay un couch gag que rinde homenaje a la serie. Homero atraviesa una serie de puertas automáticas, al estilo de Maxwell Smart, un guiño a los fanáticos de la serie original.

El Superagente 86 no solo ofreció risas sino también una mirada ingeniosa y crítica a la cultura de espionaje de la época. Con personajes memorables y situaciones cómicas, esta serie se ha convertido en un clásico atemporal que sigue siendo apreciado por nuevas generaciones y ahora regresa a la pantalla chica con Panamericana Televisión, pues desde este martes 6 de agosto, a las 5:30 p.m., volverá a recordar los hilarantes episodios del agente más tonto, absurdo y noble del mundo.