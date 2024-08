Christian Domínguez sobre indirectas de Pamela Franco: “me da pena que lo cuente y lo use como parte de su show”

Luego del polémico beso entre Christian Domínguez y Karla Tarazona, en el día del cumpleaños del cantante de cumbia; el conductor de Préndete fue abordado por diversos periodistas quienes no dudaron en preguntarle sobre esta situación y por su expareja, Pamela Franco.

Domínguez, al ser consultado sobre la posible reacción que podría tener la cantante de cumbia sobre el beso con Tarazona, señaló que ella no tendría que opinar sobre el tema.

“Yo no opino de la mamá de mi hija por respeto y me imagino que ella tampoco va a opinar de mí”, dijo inicialmente.

No obstante, cuando los periodistas le mencionaron al conductor que Franco estuvo lanzando decenas de indirectas en sus conciertos sobre infidelidad, desamor y traición; el cumbiambero criticó la actuación de su expareja.

“Si lo vi, me dio mucha pena cuando lo escuché. Me da pena que lo cuente y lo use como parte del show que hace, pero cada uno hace el tipo de show que quiere hacer en escenario. Yo no lo haría”, indicó, según el diario Trome.

¿DOMÍNGUEZ ESTUVO DETRÁS DEL DESTAPE DEL ROMANCE ENTRE CUEVA Y FRANCO?

Cuando se produjo el escándalo por la relación extramatrimonial que tuvo el futbolista Christian Cueva con Pamela Franco, ciertos portales de farándula acusaban a Domínguez de haber sido quien delató esta infidelidad; no obstante, el conductor de Préndete se defendió alegando que cuando ocurrió este ampay, él no dijo nada.

“Cuando pasó todo lo que pasó yo no di ni un solo comentario porque es su vida personal no tengo por qué meterme, y además es la mamá de mi hija. No estoy diciendo que espero lo mismo, sería genial que no opine de mi vida porque es mi vida y no tendría por qué hablar del papá de su hija, pero depende de cada persona”, remarcó Domínguez.