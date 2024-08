Christian Domínguez afirma no arrepentirse de haber besado a Karla Tarazona

El conductor de ‘Préndete’, Christian Domínguez, se pronunció respecto a las imágenes en las que se le ve besando a su expareja y compañera de conducción, Karla Tarazona, durante la celebración de su cumpleaños.

En una declaración exclusiva para Panamericana Televisión, Domínguez afirmó no sentirse arrepentido de haber besado a Karla. "(No me arrepiento de haberle dado ese beso), por supuesto que no. ¿Cómo nos puede afectar si no estamos haciendo nada malo?", señaló, indicando que se siente muy contento, tranquilo y feliz por lo que está viviendo.

Domínguez especificó que el beso dado a Karla Tarazona fue por el momento especial, por el cual se emocionó mucho debido a la sorpresa. "Fue un día muy especial para mí, la pasé increíble. Con Karla, hay un cariño especial de por medio, por eso nos llevamos bien", añadió.

NO SIENTEN CULPABILIDAD

Asimismo, señaló que, desde su perspectiva, ni él ni Karla Tarazona consideran que hayan hecho algo malo. "No tenemos nada que ocultar y no sentimos que estemos haciendo algo malo. Hemos hablado un poco del tema y hemos dejado claro que todavía no se puede llegar a una relación", concluyó.