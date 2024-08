Rafael Fernández a Karla Tarazona: “Lo que sospechaba era real”

Luego de que Karla Tarazona y Christian Domínguez fuera captados besándose durante el cumpleaños del cumbiambero, la situación ha generado diversas reacciones, incluyendo un fuerte pronunciamiento de Rafael Fernández, exesposo de Tarazona.

El empresario expresó su decepción a través de sus redes sociales tras la difusión del video en el programa de Magaly Medina. “Odio darme cuenta de que lo que sospechaba era real. ¿Pasa no? Que tenemos como ese sexto sentido que nos dice que algo anda mal y que algo está pasando”, escribió Fernández.

La reacción de Fernández no se detuvo ahí y continuó manifestando su frustración: “Yo creo que no hay nada que me guste más que me mientan cuando ya sé toda la verdad. Me gusta mucho ver lo miserable que puede ser una persona”.

PRONUNCIAMIENTO DE KARLA TARAZONA

Por su parte, Karla Tarazona se pronunció en su programa de radio, aclarando que las imágenes no oficializan su relación con Domínguez. “No es un ampay. Fue solo un pico; lo que ven ahí es lo que hay. Nadie se esconde, fue una reunión en mi casa y con varias personas”, afirmó.