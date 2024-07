Karla Tarazona niega haber regresado con Christian Domínguez tras polémico “chape”: “fue solo un pico”

¡Terremoto! Hace unos instantes, Karla Tarazona rompió su silencio tras ser captada besando a Christian Domínguez.

“No es un ampay. Fue solo un pico; lo que ven ahí es lo que hay. Nadie se esconde, fue una reunión en mi casa y con varias personas. Si yo quisiera esconder algo, le hubiera quitado el teléfono a todos”, dijo la conductora de Préndete en su espacio radial, haciendo alusión a la fiesta de su expareja y compañero de trabajo.

Adicionalmente, Tarazona negó tajantemente haber retomado su romance con el cantante de cumbia, alegando que un “beso no es un símbolo de oficializar”.

“Un beso no es símbolo de oficializar. Me da risa porque dicen ampay, pero no es eso, nadie se está escondiendo. Si tú te das un pico con alguien, ¿yo puedo decir que son pareja? Fue la emoción del momento”, dijo la también modelo, precisando que sus hijos no estaban presentes en ese video y que planea hablar con ellos sobre esta situación.

NO SE QUEDA CALLADA ANTE INDIRECTAS DE RAFAEL FERNÁNDEZ

Tarazona, fiel a su estilo, no dudó en pronunciarse sobre las aparentes indirectas de su exesposo Rafael Fernández, quien insinuó que siempre tuvo razón al afirmar que la conductora nunca superó su ruptura con Domínguez.

“Es la persona menos indicada para hacer algún tipo de comentario”, sostuvo, agregando que “los terceros sobran”.