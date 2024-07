¿Reconciliación a la vista? Christian Domínguez no descarta regresar con Karla Tarazona

Hace más de seis años se separaron por una presunta infidelidad de Christian Domínguez. Ahora el líder de la Gran Orquesta Internacional al parecer estaría haciendo todo lo posible para reconquistar el corazón de Karla Tarazona.

En una reciente entrevista, el exchico reality no descartó que podría volver con Tarazona, pero todo dependerá de las acciones que pueda realizar con el transcurrir del tiempo.

"No cierro la oportunidad, no sé qué pasaría en unos meses, de repente conozco a alguien en un lugar. Igualmente ella, de pronto se enamora y me diga que ya fue", manifestó.

APOYO INCONDICIONAL

Tras el ampay con Mary Moncada a inicios de año, Christian Domínguez se sintió devastado por las imágenes que se difundieron a nivel nacional, pero destacó el apoyo que le dio Karla Tarazona en los momentos complicados que atravesó.

“(A Karla) le tengo un agradecimiento infinito porque cuando me pasó esto último (ampay), ella bien pudo decirme: 'Acá están tus hijos, tú tienes un problema y soluciónalo'. Ella pudo haber hecho eso porque era un tema mediático muy fuerte, pero ella no hizo eso”, señaló.