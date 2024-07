Pamela Franco responde a sus detractores: “No me puedo dar el lujo de parar”

En medio de su gira que viene realizando en Europa, Pamela Franco respondió a todos sus detractores que vienen cuestionando su llegada al ‘Viejo Continente’. Por medio de una publicación en redes sociales, la expareja de Christian Domínguez sostuvo que en estos momentos no se pueda dar un descanso en el plano laboral.

“Seguimos trabajando porque parar, para mí es un lujo que no me puedo dar”, escribió la artista mientras se encontraba a bordo de un vehículo en la ciudad de Albacete en España.

NO FALTAN PRETENDIENTES

Hace un par de días, Pamela Franco reveló que por el momento no tiene una pareja, pero dejó en claro que viene siendo cortejada por diversas personas, por lo que podría confirmar una relación amoroso muy pronto.

“Tú sabes que una mujer como yo tiene muchos pretendientes, pero estoy sola, soltera y dedicándome a mi carrera, ya que tú no me hiciste caso, ya me resigné. Tú no eres mi pretendiente, yo te invitaba a salir y yo me choteabas, ni un café me aceptaste. Todo lo que me está pasando es tu culpa, Carloncho”, declaró la cantante.