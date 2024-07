Tras 8 años de su separación: 2NE1 regresa al k-pop con YG Entertainment y anuncia gira mundial

La icónica girlband surcoreana 2NE1, uno de los pilares de la segunda generación del k-pop, ha anunciado oficialmente su regreso tras ocho años de separación. Este anuncio fue hecho por Yang Hyun Suk, fundador de YG Entertainment, la agencia que lanzó al grupo a la fama y que nuevamente será su casa discográfica.

ESTÁN DE REGRESO

El regreso de 2NE1 fue revelado a través de un emocionante video por redes sociales este último el 22 de julio, lo que marca una nueva etapa para CL, Minzy, Dara y Bom. Como se recuerda, este cuarteto debutó en mayo de 2009 y se disolvió en 2016.

La noticia llega como un regalo para los fans, especialmente al acercarse el 15º aniversario del grupo, que se ha visto en varias reuniones en los últimos meses, incluyendo una presentación sorpresa en el festival Coachella en el 2022. YG Entertainment ha confirmado que la gira mundial de 2NE1 comenzará en octubre de 2024 en Seúl, y que se extenderá a ciudades importantes como Osaka y Tokio hacia finales de noviembre y principios de diciembre del mismo año.

Aunque los detalles específicos de la gira en 2025 aún no se han revelado, la expectativa es alta entre los fans de todo el mundo que están ansiosos por experimentar la dinámica energía del grupo en vivo. Con éxitos como 'I Am the Best' y 'Fire', 2NE1 promete traer de vuelta su estilo único y poderoso que las catapultó al estrellato.