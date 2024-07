Babymetal en Perú: esta es la banda de "kawaii metal" que ha hecho SOLD OUT para su concierto en Lima

El próximo miércoles 30 de octubre, Lima se prepara para recibir por primera vez a Babymetal, el trío japonés que ha revolucionado el panorama musical con su estilo único de kawaii metal. El Anfiteatro del Parque de la Exposición será el escenario donde se desarrollará el concierto parte de su gira promocional “The Other One”, nombre también de su más reciente álbum.

¿QUÉ ES BABYMETAL?

Desde su fundación en 2010, Babymetal ha capturado la atención mundial combinando el J-Pop con el Heavy Metal en una fusión que ha sido tanto audaz como innovadora. Según el productor Kobametal, el nombre de la banda fue inspirado por una revelación divina, donde "Baby" representa la ternura y "Metal" la intensidad de su música.

El grupo está integrado por Suzuka Nakamoto (Su-metal), Moa Kikuchi (Moametal) y Momoko Okazaki (Momometal), quien recientemente fue promovida a miembro principal. Juntas, ofrecen un espectáculo lleno de energía, talento y una puesta en escena que las cataloga entre las más impactantes del mundo.

Babymetal no solo destaca por su música, sino también por sus letras, que abordan temas la imagen corporal y el acoso escolar, lo que ofrece una perspectiva fresca y original dentro del género metal. Debutaron en el 2014 con su álbum homónimo, luego en el 2016 publicaron su aclamado "Metal Resistance", y su más reciente producción es "The Other One".

SOLD OUT EN LIMA

Los fanáticos disfrutarán de un repertorio que incluye éxitos como “Gimme Chocolate!!”, “Megitsune” y “Headbangeeeeerrrrr!!!!!”, entre otros. Cabe resaltar que tras dos días del inicio de venta de las entradas para este esperado concierto, todos los boletos ya se han agotado.