Zumba confiesa que sufre de ginecomastia y debe operarse: "No a la pichicata"

Alejandro Benites, conocido popularmente como Zumba, ha dejado atrás su paso por los reality shows para dedicarse de lleno a sus negocios. Sin embargo, no se arrepiente ni se avergüenza de nada. Recientemente, en el programa “Studio Cocina”, conducido por el actor Gabriel Calvo y el chef Francesco de Sanctis, Zumba reveló un aspecto personal que ha impactado a muchos: sufre de ginecomastia y deberá someterse a una cirugía.

“No a la pichicata, yo lo hice seis veces, por eso cada vez que voy a un gimnasio y alguien me pide algunas palabras les digo señores: no se pichicaten”, afirmó Zumba, advirtiendo a sus seguidores sobre los peligros del uso de anabólicos para ganar masa muscular. Con su característico humor, añadió: “Me tengo que operar, corro y se me van (los pectorales) para atrás. Es más, a veces corro en la playa y parezco Pamela Anderson en ‘Baywatch’”.

La ginecomastia, que también afectó a Gino Assereto, es una enfermedad que puede surgir por cambios fisiológicos en los hombres o por el uso de medicamentos hormonales. Esta condición se caracteriza por el aumento del tejido glandular mamario en hombres, causado por un desequilibrio entre las hormonas estrógeno y testosterona, afectando a uno o ambos pechos.

‘Zumbaverso’ y sus raíces

En una entretenida conversación llena de baile y risas, el ex “Combatiente” también habló sobre el ‘zumbaverso’ y cómo logró viralizar sus apariciones por todo el Perú. “Me planificaba mucho para las cosas, pero lo hacía de manera orgánica. Si me iba de gira a cualquier parte, mis amigos que iban conmigo para los shows se quedaban descansando en el hotel, mientras yo me iba a grabar con la gente a las calles. Me gusta llevar un poquito de alegría y pasarla bien de forma positiva”, compartió.

Zumba recordó sus humildes inicios laborales como lavador de carros, cosechador de tomates en una chacra en Chile y vendedor de raspadillas, hasta llegar a participar en producciones de Bollywood, filmando en Machu Picchu y la India.