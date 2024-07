Pamela Franco sobre su estado sentimental: “Estoy soltera, pero tengo muchos pretendientes”

A pesar de los comentarios de amistades cercanas de Pamela Franco y Christian Cueva que aseguran que tendrían más que una amistad, la cantante reveló su actual estado sentimental y precisó que por el momento no tiene un novio, pero existen bastantes personas que están interesadas en conocerla.

“Tú sabes que una mujer como yo tiene muchos pretendientes, pero estoy sola, soltera y dedicándome a mi carrera", comentó en el programa radial de ‘Carloncho’.

¿Carloncho y Pamela Franco juntos?

En la charla, la expareja de Christian Domínguez contó que en varias oportunidades quedó en salir con el locutor radial, pero nunca se concretó una cita entre ambos.

"Tú no me hiciste caso, ya me resigné. Tú no eres mi pretendiente, yo te invitaba a salir y tú me choteabas, ni un café me aceptaste. Todo lo que me está pasando es tu culpa Carloncho”, sostuvo la cantante.

Cabe mencionar que, durante su gira por Europa, Pamela Franco visitó la Basílica de Superga en Italia y señaló que estaba triste porque a ese tipo de lugar, uno debe ir acompañado de alguien.