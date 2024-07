Pamela Franco lanza indirecta durante su viaje a Italia: “Aquí vienen los enamorados y yo sola”

Luego de que revelara por sus redes sociales que realizará una serie de presentaciones musicales en Europa, la cantante Pamela Franco se dio un tiempo para visitar la Basílica de Superga en Italia.

En una historia que difundió por Instagram, la expareja de Christian Domínguez mostraba el lugar hasta donde había llegado, pero estaba triste porque no tenía con quien compartir está experiencia.

"Estamos en la Capilla de Superga. Me dicen que aquí vienen todos los enamorados y yo sola, por qué, por favor. No puede ser que vengan todos los enamorados y yo sola, me deprimo", mencionó.

EN BUSCA DE UN GALÁN

Pamela Franco manifestó que regresará a esta iglesia histórica de Italia, pero a la próxima vez lo hará con una pareja, por lo que comenzará con su búsqueda de un nuevo galán.

"Es el malecón del amor, mira todos los enamorados y yo sola, no puede ser. Yo prometo voy a regresar con mi enamorado, por favor, a buscar se ha dicho", precisó.