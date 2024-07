Ana Paula Consorte arremete contra Brunella Horna: “Conversa bien con tu marido y deja de hablar pavadas”

En medio del escándalo deportivo que se registró el último fin de semana en el partido entre la César Vallejo y Alianza Lima, cotejo en el que Paolo Guerrero se desistió a jugar, la esposa de Richard Acuña, Brunella Horna cuestionó el accionar del atacante de la selección peruana.

Ante ello, la pareja del ‘Depredador’, Ana Paula Consorte no se guardó nada y arremetió contra la ‘Brune’ en redes sociales y precisó que Horna debería conversar muy bien con Acuña antes de salir a los medios de comunicación a dar una opinión sobre el caso de Guerrero.

"De que sean mentirosos y ahora se hagan las víctimas desentendidas, eso ya es otra cosa. Espero que esté aclarado, consejo: conversa bien y asesórate bien con tu marido antes de seguir hablando tanta pavada", escribió en su cuenta de Instagram.

RICHARD EL DESENTENDIDO

Por otro lado, la brasileña precisó que Paolo Guerrero conversó con Richard Acuña y el entrenador, Guillermo ‘Chicho’ Salas para manifestarles que no estaba en condiciones óptimas para tener minutos ante Alianza Lima.

“Paolo le comunicó a RA que no jugaría más, le comunico al entrenador que no se sentía apto o en condiciones para jugar, de que se haga el desentendido no es culpa de Paolo, pero él se lo comunicó, jueves a tu marido y viernes al entrenador”, aseveró.