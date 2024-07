Greg Michel es acusado de agredir brutalmente a Miss Teen: “Tuve que aguantar golpes, insultos y humillaciones”

La Miss Teen 2023, Maryjane Ramírez, denunció que fue víctima de agresiones físicas y psicológicas por parte de su expareja Greg Michel, conocido exintegrante de ‘Combate’.

En la última edición del programa Magaly TV La Firme, se expuso el testimonio de la reina de belleza de 19 años.

“Tuve que aguantar golpes, insultos y humillaciones”, dijo la modelo acompañada de su abogada, destacando que el año pasado presentó una denuncia ante una dependencia policial por agresión y que se ha comprometido a reiniciar el proceso judicial.

TESTIMONIO DE LA MADRE DE MARYJANE

La madre de la agraviada también expuso los desgarradores gritos de auxilio de su hija cuando era aparentemente agredida por el modelo belga y precisó que la joven reina de belleza lo conoció cuando tenía apenas 16 años en Tarapoto y que él la convenció de irse a Lima para continuar con su carrera.

“De ahí empezaron todos sus problemas. Con 17 años él se la lleva a Lima. Nunca lo he conocido, no he conversado con él hasta hace una semana y media. Mi hija siempre me llama por teléfono diciendo: ‘Greg me pega, me bota, me cachetea, le tira puñetes”, relató la madre de Ramírez en el citado programa.

“Te pido y suplico que dejes de maltratar psicológicamente a mi hija. La conoces desde que tiene 17 años, nos has tenido en un calvario por dos años, toda la familia sufrimos porque mi hija nos llama diciendo que le pegas y la maltratas. Ella es una niña que le falta mucho por vivir”, agregó entre lágrimas.

ANTECEDENTES

Según dicho programa, no es la primera vez que Greg Michel es acusado de agredir a sus parejas, también tendría antecedentes policiales en Estados Unidos y en Bélgica.