¿Paula Arias tiene un romance con el alcalde Hernán Sifuentes?: la cantante se pronuncia sobre el tema

La vida sentimental de la salsera Paula Arias ha vuelto a ser tema de conversación tras ser vinculada con el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes.

Recientemente, la conductora Janet Barboza reveló que tanto la cantante como el burgomaestre se encuentran hospedados en el mismo hotel en Punta Cana y que un “botones” le dijo que los ha visto “muy juntitos”, deslizando la posibilidad de un romance secreto.

¿QUÉ DIJO PAULA ARIAS?

Ante estos rumores, la artista aseguró que está soltera, destacando que se encuentra enfocada en su carrera, sus hijos y su hogar. Además, enfatizó que nunca ha ocultado sus relaciones.

“No. La verdad, ya no me tomo la molestia de aclarar algo, mejor me río. Aquí hay mucha gente, artistas, productores y me verán compartiendo y seguro me vincularán con otra persona. Yo estoy tranquila y enfocada en mi trabajo y si en algún momento se da, no tengo nada que ocultar porque estoy soltera y la persona que esté a mi lado también tiene que estar soltera. Nunca he ocultado mis relaciones y si en algún momento he tenido que decir algo, lo hago y hablo”, dijo al diario Trome tras ser consultada sobre las palabras de Barboza.