No le gustan las "jugadoras": Hayddé Raymundo le manda "indirecta" a Pamela Franco en pleno concierto

Durante la celebración de su aniversario artístico el pasado domingo 7 de julio, la reconocida cantante música folclórica, Hayddé Raymundo, ofreció un concierto que estuvo marcado por momentos de tensión que involucraron a Pamela Franco, quien fue invitada a participar en el evento.

INCÓMODO MOMENTO

En medio de su actuación, Raymundo hizo comentarios que fueron percibidos como indirectas hacia Pamela, lo que generó reacciones entre el público asistente. “A mí no me gustan las jugadoras”, fue lo primero que dijo, y dejó sorprendidos a todo, en especial a la misma Franco.

La folclórica continuó con su repertorio incluyendo mensajes que parecían ser consejos dirigidos hacía la también conductora de programas de emprendimiento. “Porque si me quieren, me quieren, me respetan y me presentan", expresó. Finalizó su intervención con una canción que, según interpretaron los asistentes, hacía alusión a las relaciones pasadas de Franco, mencionando que ninguna de ellas valía la pena, incluyendo a Christian Domínguez y a Christian Cueva. “No sufras, ese no vale, yo no sé si es el otro (Cueva) o el otro (Domínguez), pero que no valen, no valen los dos”, agregó.

Cabe resaltar, que la cumbiambera no la está pasando bien ni dando sus propios conciertos, ya que enfrentó situaciones similares en otros shows, donde el público le gritaba los nombres de sus exparejas.