Voz de personaje peruano en videojuego Tekken 8 recibe nominación al One Voice Awards

¡Perú en los ojos del mundo nuevamente! La actriz de doblaje Marisa Contreras Zapata, quien le da voz al personaje peruano Azucena Milagros Ortiz Castillo, conocida como “la reina del café” en el videojuego Tekken 8, ha recibido la nominación como Mejor interpretación femenina en los One Voice Awards 2024, en su edición en español.

"No entendía por qué me felicitaban hasta que entendí que me habían nominado y no lo había visto. El hecho que me haya seleccionada entre más de 3,500 postulaciones. No esperaba la nominación y postulé con toda la fe del mundo", comentó emocionada la actriz de doblaje Marisa Contreras a la agencia Andina.

DOBLAJES

"Estoy feliz de que Azucena siga trayendo tantas sorpresas", comentó, destacando que es su primera nominación internacional. También resaltó que el One Voice Awards 2024 es un evento que reúne a locutores y actores de doblaje de todo el mundo en más de 20 categorías.

"Tenemos que seguir nuestros sueños. No me iba a presentar a este concurso por miedo y decidí hacerlo a último momento. Fue un ¡Vamos! y lo hice. ¡Miren dónde estamos! Llegar hasta aquí es un honor y con la nominación ya es un gran logro", comentó en redes sociales al darse a conocer esta buena noticia.

VIDEOJUEGOS

La comunidad gamer ha celebrado la nominación, por primera vez, de una actriz de doblaje peruana en el campo de los videojuegos, en este concurso.

Los premios One Voice 2024 tendrán una ceremonia central este 11 de agosto en Dallas, Estados Unidos. Pero, ¿cómo Marisa Contreras se convirtió en la voz de Azucena? Realizó un casting y fue llamada para una segunda audición. Debido a su resfriado, Marisa creyó que no conseguiría el papel, pues su voz no se encontraba en su mejor momento, pero, a pesar de eso, recibió la llamada esperada.

TEKKEN 8

Al enterarse de que el videojuego para el que grabaría sería Tekken 8, Marisa se emocionó mucho.

“He jugado el videojuego en algún momento de mi vida... Yo estaba -por afuera- muy profesional, pero por dentro estaba muy emocionada”, señaló Marisa Contreras en una entrevista.

La etapa de grabación fue una muy bonita experiencia, pues la sacó de su zona de comfort al grabar gritos de pelea. Si bien contaba con experiencia doblando personajes animados, Azucena notó que requería un poco más de esfuerzo vocal. Las sesiones de grabación duraron cuatro horas y se realizaron de manera remota.

Como se recuerda, no solo tenemos un personaje peruano en Tekken 8, sino también una comunidad gamer bastante fuerte.

REINA DEL CAFÉ

"Perú destaca como uno de los primeros de Sudamérica. En los torneos, los jugadores de Mishima son increíblemente fuertes. Perú tiene una comunidad Tekken bastante fuerte", dijo Katsuhiro Harada, productor de Tekken, en su programa de YouTube, Harada's Bar, que fue promovido por Promperu.

En su opinión, Azucena -conocida como la "Reina del café"- es un personaje fuerte frente a otros de Tekken 8.

"Hoy en día, las estadísticas no importan. La forma en que los jugadores evalúan a los personajes a menudo está dominada por sus impresiones", dijo.