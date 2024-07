¡Increíble! Mujer regó durante 4 años una planta de plástico sin darse cuenta

Una mujer puertorriqueña causó sensación en TikTok al relatar cómo había regado y abonado durante 4 años una planta que resultó ser de plástico.

En el video, la protagonista expresó su incredulidad por haber dedicado tanto tiempo y esfuerzo a una planta artificial. "Llevo cuatro años, cuatro años sin fallar, cada día echándole agua a esa plantita", exclamó.

La mujer explicó que solía hablarle a la planta y observar que siempre lucía bonita y sin perder hojas. Incluso llegó a pedirle a su madre que le trajera tierra nueva porque sentía que se estaba secando.

NO HABÍA CAMBIOS

Sin embargo, un día decidió prestar más atención a la planta y se dio cuenta de que nunca producía hojas nuevas ni cambiaba de tamaño. "Y... es de plástico. No es que yo sea bruta, porque no lo soy, pero recién hoy me di cuenta de que era de plástico", dijo riendo.