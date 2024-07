Carlos 'Tomate' Barraza acusa a streamer de crear contenido explícito sobre su hija: "Eres un miserable"

En una entrevista reciente en el podcast 'Más vale tarde', Carlos 'Tomate' Barraza sorprendió a los internautas al soltar fuertes acusaciones contra el popular influencer Sideral.

El exanimador de televisión aseguró que Jesús Andrés Luján Carrión, conocido como Sideral, estaría presuntamente creando y difundiendo en redes sociales contenido explícito y pornográfico falso sobre su hija, quien es menor de edad.

"Eres un miserable y estás cometiendo un delito porque Gaela Barraza es una menor de edad. Y a pesar que existe una denuncia con una carpeta fiscal, sigues adulterando fotografías y vídeos pornográficos de una menor de edad. Esa pena no te va a bajar de ocho años", arremetió Barraza contra Sideral.

STREAMER SE PRONUNCIA

Horas después, Sideral emitió un comunicado negando ser el autor del contenido y denunciando la presunta suplantación de su identidad. Barraza manifestó que realizó una denuncia previa el año pasado, pero lamentó que los ataques continúen.

"Esto va para ti, Carlos Barraza. Me apena mucho por los que estás pasando y me solidarizo, no me gustaría que un huev** venga a hacer eso a mi familiar, pero quiero decirte que yo no fui, están suplantando mi identidad, pero me parece malazo que afirmes que yo soy, me apena bastante (...) Pero yo quisiera ayudarte a buscar a ese desgraciado que está haciendo eso. Cuentas conmigo para todo y aclaro que no soy así, fui yo que hice la chocolatada y tengo demasiadas denuncias", contó Luján Carrión.