You Salsa, Cielo Torres y Jeinson Manuel estrenan canción "De qué me vale" con Gaitanes y Willie Colón

You Salsa, Cielo Torres y Jeinson Manuel, la nueva generación de artistas del Perú hace historia en el mundo de la salsa junto a la leyenda viva, el maestro WILLIE COLÓN y el dúo panameño GAITANES en una explosiva colaboración titulada “DE QUÉ ME VALE”, una fusión de cumbia-salsa que promete poner a bailar.



“La producción del tema “De qué me vale” le pertenece a Gaitanes y el gran Willie Colón, se grabó entre Miami y Nueva York. Es un honor ser parte de esta producción con un ícono de la salsa”, precisa Jean Pierre Puppi, voz principal de YOU SALSA orquesta.



“Una tremenda experiencia compartir con el maestro Willie Colón y toda su banda en vivo en un estudio en el Bronx. El sonido del trombón junto a su voz y ese sonido que lo caracteriza es uno de los ingredientes principales por el que gusta tanto desde la primera vez que lo escuchas”, comenta Ricardo Gaitán, uno de los autores de la producción musical.

“Las voces peruanas hacen de la canción, un tema fresco y esa combinación de cumbia-salsa que siempre ha caracterizado a Gaitanes y Willie Colón hace que el cuerpo arranque a bailar al escucharla”, añade Alberto, el otro Gaitán que comparte la autoría de esta gran producción.

¿Dónde fue grabado el video?

“El videoclip oficial fue grabado en Panamá, nos recibieron con gran cariño y profesionalismo. Producido por Kevin Keff, quien ha hecho videos para artistas de reggaetón y tropical. Estoy muy agradecido por ser parte de un gran proyecto con el maestro Willie Colón y Gaitanes”, señala Jeinson Manuel “El Diamante de la Salsa”.

“Ya se estrenó hoy en Perú y Panamá. Precisamente, junto con Gaitanes, Jeinson Manuel y You Salsa vamos a celebrar el 27 de julio las fiestas patrias con todos los peruanos que viven en Panamá en la discoteca más moderna de la ciudad The Venue. Qué privilegio compartir con una leyenda de la salsa como Willie Colón y grandes artistas como Gaitanes de Panamá”, finaliza Cielo Torres.

“De qué me vale”, escrito por Ricardo y Alberto Gaitán, y producido por Gaitanes y Willie Colón. Disponible en todas las plataformas digitales de música y videoclip oficial en Youtube