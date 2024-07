Jesús Barco se indigna tras ser vinculado con fiesta de Cueva y Carrillo: “es totalmente falso”

Luego de ser vinculado con la cuestionada fiesta en la estuvieron Christian Cueva y André Carrillo, Jesús Barco usó sus redes sociales para descartar haber participado en dicha celebración.

Recientemente, el programa ‘Amor y Fuego’ deslizó que la actual pareja de Melissa Klug asistió a esta fiesta, información que rechazó tajantemente el futbolista, quien se mostró indignado ante estos rumores.

“Con mucha sorpresa y desagrado he visto que mi nombre se ha señalado como posible partícipe de una salida nocturna hasta altas hora de la madrugada. Quiero aclarar de manera tajante que las noches del último fin de semana pasado las he pasado en casa junto a mi familia descansando tras entrenar y asistir al amistoso que jugó mi equipo, el mismo que no pude disputar por estar en etapa de recuperación luego de una lesión que me aquejó semanas atrás”, indicó Barco.

Adicionalmente, pidió no ser vinculado con la mencionada salida “por el bienestar, tranquilidad de mi familia y el mío”, asegurando que se trata de un “hecho falso”.

“Les exijo a los periodistas y comunicadores que manejan este tipo de información que no me vinculen como uno de los protagonistas de dicho hecho ya que es totalmente falso”, agregó.

POLÉMICA JUERGA

Luego de la eliminación de Perú en la Copa América 2024, se difundieron unas comprometedoras imágenes en las que se ve a Christian Cueva y André Carillo disfrutando de una fiesta, hecho que causó gran indignación en la hinchada nacional.