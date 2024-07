Polémica: critican a Ariana Grande por decir que le hubiera "encantado conocer y cenar" con el asesino Jeffrey Dahmer

La idea de tener una cena con un asesino serial y presunto caníbal podría parecer una locura para cualquier persona, pero la cantante estadounidense no pensaría de la misma manera.

La cantante Ariana Grande ha generado una ola de críticas tras expresar que le hubiera gustado conocer a Jeffrey Dahmer, el responsable del asesinato de 17 hombres entre 1978 y 1991 en Estados Unidos. Este comentario, hecho en el podcast 'Podcrushed', ha sido interpretado por muchos como una falta de sensibilidad hacia las familias de las víctimas, quienes aún viven con las secuelas de lo cometido por el asesino serial.

¿QUÉ DIJO ARIANA GRANDE SOBRE JEFFREY DAHMER?

Durante el programa conducido por el actor Penn Badgley, Grande relató una anécdota de una sesión de preguntas y respuestas con fans, donde reveló su fascinación por el 'Caníbal de Milwaukee". “Alguien preguntó: ‘Si pudieras cenar con alguien vivo o muerto, ¿quién sería?’. Y yo estaba como, ‘Um, mamá y papá, ¿está bien si doy la respuesta real?’. Y ellos decían: ‘Claro, ¿cuál es la respuesta?’. Yo dije algo como: ‘Jeffrey Dahmer es bastante fascinante. Creo que me hubiera encantado conocerlo, tal vez con un tercero o algo así. Pero tengo mis dudas’”, compartió la intérprete de 'Into You'.

Los comentarios de Ariana han sido ampliamente criticados en las redes sociales y otros medios, ya que la acusan de popularizar a un criminal y de ser insensible hacia el sufrimiento de quienes perdieron a seres queridos a manos de Dahmer.

Como se recuerda, el interés en la figura de Dahmer se reavivó tras el lanzamiento de la serie de Netflix en 2022, 'Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story', dirigida por Ryan Murphy e Ian Brennan, que también ha sido objeto de controversia por su enfoque en la historia del homicida y presunto caníbal.