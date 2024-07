Pidió a Brenda Carvalho y le mandaron a Julinho: Mamita 'influencer' denuncia "estafa" en show infantil

A través de su cuenta de TikTok, una madre de familia acusó a la animadora infantil Brenda Carvalho de incumplir con su contrato. Según Maricielo Lazarte, denunció que Carvalho no se presentó al cumpleaños de su hijo, y en su lugar asistió el exfutbolista Julinho, quien no estaba preparado para animar un evento para niños.

¿LE DIERON 'GATO POR LIEBRE'?

'Mami de Marce', nombre con el que aparece en la red social china, detalló que había organizado y pagado el show con anticipación. Ella había pedido específicamente a Carvalho para un espectáculo valorado en S/ 3000 soles. Sin embargo, una semana antes de la fiesta, la mánager de la artista informó a la creadora de contenido que la animadora no podría asistir debido a compromisos no especificados y ofreció reprogramar la fecha, lo cual no era posible para Lazarte debido a otros arreglos ya establecidos.

Como solución alternativa, el equipo de Carvalho propuso reemplazar el espectáculo con otro que costaba S/5000 soles, sin ofrecer cubrir la diferencia de precio. Finalmente, la influencer aceptó la presencia de la pareja de Brenda y conocido exfutbolista, Julinho, como último recurso para no dejar el evento de su hijo sin entretenimiento. Sin embargo, el exjugador apareció vestido informalmente, sin adaptarse a la temática del evento.

"Pagué lo mismo, no me cobraron menos, ni me hicieron reajuste del precio (...) Me siento estafada porque fue algo que yo no contraté. Si me hubieran dicho un mes antes, hubiera podido hacer cambios, pero una semana, me parece irresponsable", explicó la influencer.

Por su parte, Brenda ni Julinho no han hecho ningún pronunciamiento ni aclaración tras esta denuncia que se volvió viral.