Jefferson Farfán: así disfruta de sus vacaciones en Miami

Jefferson Farfán sigue de vacaciones en Miami. Durante una entrevista con el programa “Futmax League”, la “Foquita” aseguró que permanecerá en Estados Unidos junto a su familia hasta el viernes o sábado para luego regresar a Lima y continuar con sus proyectos personales.

Eso sí, Farfán parece que se desligó por completo del fútbol, pues señaló que no está entre sus planes ser entrenador, a pesar de la amplia experiencia que ganó en Europa. Según dijo, su principal objetivo es continuar en su nueva faceta de empresario e inversionista.

“No, no. No, hermano. Nunca he entrenado para nada. Déjame tranquilo en mi programa”, sostuvo el exfutbolista, quien hace algunos días hizo noticia por la construcción de su propio centro comercial en el sur de Lima, exactamente en el límite entre Lurín y Punta Hermosa.

HABLÓ SOBRE LA SELECCIÓN

En otro momento, Farfán Guadalupe aseguró que la Selección Peruana se encuentra en un proceso de consolidación y pidió tranquilidad y paciencia a los hinchas, quienes empezaron a criticar a algunos jugadores y al propio entrenador Jorge Fossati tras la eliminación de la Copa América.