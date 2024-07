César BK la rompe en los Premios Icono de Colombia y se alista para cantar por primera vez en los Heat

El cantautor nacional César Bk, no deja de trabajar y cosechar logros. Hace poco se consagró como la estrella peruana que brilló con luz propia en los Premios Icono realizado en Colombia. Ahora el popular "Chico romántico" alista maletas pues viajará a República Dominicana para estar presente en los Premios Heat y subir por primera vez al escenario.

Los días en la capital del café, para nuestro crédito peruano fue de ensueño. "Premios Icono", es un show de actores, influencers y artistas emergentes sumamente importante para la región. Ahí nuestro artista tuvo la oportunidad de subir al escenario para interpretar "No me llames más", en un show que se queda en el recuerdo de todos los presentes.

"No me llames más¨, es un tema que le canta al desamor, desilusión. Una situación que le ha pasado a muchos. En Colombia por suerte recibí muy buenos comentarios. Además, el trend de mi canción es bien recibida en Perú, me siento contento y con mucha expectativa de lo que puede venir", señaló el cantante y compositor.

SUBE AL ESCENARIO DE LOS HEAT

Por otro lado, César Bk, está emocionado pues asistirá a una nueva edición de los Premios Heat. Esta vez, el show musical cumple diez años y tiene como sorpresas, el reencuentro de Chino y Nacho, la presencia de Wendy Guevara, Dome Lipa, Manuel Medrano, Camilo, Lenny Tavarez, Ken Y, entre muchas estrellas. Nuestro crédito peruano tendrá la oportunidad de subir al escenario por primera vez.

"Siento muchos nervios, mucha emoción de subir a un escenario tan importante y demostrar mi talento. Son diez años de los Heat, además respaldado por los Billboard. Mi show será toda una sorpresa, siento que voy por buen camino", subrayó el artista.