Jefferson Farfán le declara su amor a cantante internacional: “Estoy enamorado de ella”

Si bien es cierto, el exfutbolista Jefferson Farfán la viene rompiendo en su podcast “Enfocados”. En una entrevista con el ‘Cuto’ Guadalupe, la popular ‘Foquita’ hizo una revelación que está dando vueltas por redes sociales. En declaraciones, el exjugador de Alianza Lima le declaró su amor a una cantante internacional.

¿QUIÉN ES LA AFORTUNADA?

Farfán no dudó en contar que desde muy pequeño quedó cautivado con la estadounidense, Jennifer López y la talentosa artista chilena, Myriam Hernández.

En conversación, la ‘Foquita’ sostuvo que ha tenido la oportunidad de asistir a los conciertos de ambas cantautoras, pero mantiene una comunicación con Hernández, con quién se habla por redes sociales.

"Mi amor platónico siempre será Jennifer López y Myriam Hernández. Yo escuchaba con mi mamá su música (de Myriam), muy fuerte sus temas. También he ido a verla al teatro. Es espectacular esa mujer. Le he escrito por Instagram, y le sigo escribiendo, y me responde. Estoy enamorado de ella, sí", manifestó.

Cabe mencionar que, hace unos días se pudo conocer que Jefferson Farfán está construyendo un centro comercial en la antigua Panamericana Sur, establecimiento que lo dejaría como un legado para sus hijos.