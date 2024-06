Iron Man: Robert Downey Jr. reafirma su deseo de volver al Universo de Marvel

Hace unos meses, tras ganar un premio de la Academia del Cine, sorprendió a todos los fans de Marvel expresando que quiere volver a interpretar a Iron Man. El actor Robert Downey Jr. desea regresar al Universo Cinematográfico de Marvel para dar vida a Tony Stark.

Iron Man es uno de los superhéroes más populares del universo interconectado de Marvel Studios y en una entrevista con el medio Variety, Downey Jr. afirma estar “sorprendentemente abierto a la idea” de regresar a ponerse la armadura del héroe de metal.

“Es algo que está en mi ADN a niveles locos. Es probablemente el personaje más «yo» al que he interpretado, aunque gusta mucho más que yo. Me he vuelto sorprendentemente abierto de mente a esta idea” señaló el ganador del Oscar por su papel como actor de reparto en la película Oppenheimer.

Cabe señalar que, la primera película del UCM fue ‘Iron Man’ (2008), protagonizada por Robert Downey Jr. y con su actuación demostró que él nació para hacer el papel de Tony Stark, por eso sus seguidores celebran la idea de su regreso al universo de Marvel.