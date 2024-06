¿Defendió a Karla Tarazona? Christian Domínguez responde a indirectas de Pamela Franco

Pamela Franco ha generado revuelo al publicar una serie de videos que muchos consideran una indirecta para Karla Tarazona. Los comentarios no se hicieron esperar, y uno de los más buscados para hablar sobre el tema fue la expareja de ambas: Christian Domínguez. En una entrevista con un medio local, el cumbiambero rompió su silencio y respondió contundentemente a Franco.

DA CONTUNDENTE RESPUESTA

El conductor de 'Préndete' negó que los videos de Pamela estuvieran dirigidos a él, pero su actitud cambió cuando le preguntaron si podrían ser indirectas para Tarazona. Ante esto, el popular 'Nariz de la Cumbia' no se quedó callado y su respuesta generó mucho debate.

"Ella grabó esos videos hace varios meses. Me han preguntado desde que empezaron y siempre respondo lo mismo: no son para mí. Le pregunté si esos Tiktoks eran para mí y me respondió que estuviera tranquilo, que nada de lo que hace en redes es para mí ni para otra persona”, explicó.

Sin embargo, cuando se le preguntó si los videos podrían ser una indirecta para su compañera en Panamericana Televisión, el cantante no confirmó ni negó nada. "No tengo nada que opinar al respecto, yo hablo por mí", indicó.