Gena Rowlands: actriz de 'Diario de una pasión' padece de Alzheimer como su personaje en la película

La legendaria actriz Gena Rowlands, conocida por sus papeles memorables en películas como 'Diario de una pasión', ha sido diagnosticada con Alzheimer, una enfermedad que también afligía al personaje que interpretó en dicha película. Según reveló su hijo y director de la cinta, Nick Cassavetes, en una reciente entrevista para Entertainment Weekly, Rowlands lleva cinco años batallando contra esta condición devastadora.

A sus 94 años, Rowlands se encuentra en una etapa avanzada de la enfermedad y depende completamente del cuidado de su familia.

Nick Cassavetes compartió cómo la experiencia de su madre interpretando a un personaje con Alzheimer en la pantalla grande se ha entrelazado con la realidad familiar: "Conseguí que mi madre interpretara a Allie de mayor, y pasamos mucho tiempo hablando sobre el Alzheimer y queriendo ser auténticos con ello. Ahora, durante los últimos cinco años, ella lo ha tenido. Está en demencia completa. Y es tan loco: lo vivimos, ella lo actuó, y ahora nos toca a nosotros", sostuvo.

¿QUIÉN ES GENA ROWLANDS?

La carrera de Gena Rowlands abarca más de seis décadas y ha dejado una huella indeleble en el cine, la televisión y el teatro. Ha sido galardonada con cuatro premios Emmy y dos Globos de Oro, reconocida por sus interpretaciones en películas icónicas como 'Una mujer bajo la influencia' y 'Gloria', dirigidas por su difunto esposo, John Cassavetes. Aunque su última aparición en largometraje fue en 'Six Dance Lessons in Six Weeks' en 2014, Rowlands continúa siendo admirada por su talento y su legado en la industria cinematográfica.