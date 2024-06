Yahaira Plasencia defiende a Sergio George: “Lo han malinterpretado”

Luego que la artista Daniela Darcourt, dijera en un medio de televisión que el productor estadounidense minimiza el trabajo de los talentos peruanos, la salsera Yahaira Plasencia salió en su defensa y aseguró que las palabras del productor musical fueron mal interpretadas.

“Yo hice el podcast, yo pregunté, él respondió, pero jamás he querido incomodar a nadie y creo que Sergio tampoco. Yo valoro la carrera de todos mis compañeros. Yo lo conozco muchísimo a Sergio y me parece una buena persona, siento que se ha malinterpretado las cosas que ha dicho, en chacota y jugando”, explicó Plasencia.

En otro momento, la salsera reveló que Sergio George le pidió disculpas por algunos de sus comentarios. “Hay cosas que él ha dicho, cosas no tan bonitas y él me ha dicho: ‘Yahaira se me pasó la mano’ y yo: ‘ya Sergio’”, manifestó.

¿QUÉ FUE LO QUE DIJO SERGIO GEORGE?

El productor musical estuvo en el podcast de Yahaira Plasencia e hizo un comentario sobre su llegada al Perú y su búsqueda para una colaboración. “Intenté primero (trabajar) con Daniela porque tenía grandes números en YouTube, y ahora no sé si son números comprados o no porque uno se entera de muchas cosas”, reveló y sostuvo que las vistas de Darcourt son mucho menos de lo que se refleja en la plataforma.

Además, dijo que otro detalle que le hizo desistir de trabajar con Darcourt fue que una de las cláusulas del contrato que iba a firmar con la salsera señalaba una condición laboral de 90/10, lo que significaba el 10% de ganancias para el artista y el 90% para el empresario inversionista.