Esaud Suárez tras amenazas por extorsión: "Dejo todo en manos de dios"

El cantante de cumbia, Esaud Suárez anunció su regreso a los escenarios tras denunciar ante los medios que viene siendo extorsionado por delincuentes que le exigen hasta 30 mil soles, a cambio de no atentar contra su vida y la de sus seres queridos.

Al ser consultado sobre estas amenazas, Suárez respondió: "Sobre todo, dejo en manos de nuestro señor Jesucristo. En manos de su perfecta justicia".

"En muchas ocasiones sí [trabajo con miedo], pero creo que ya me estoy acostumbrando", agregó el "Príncipe de la cumbia".

ASÍ DENUNCIÓ ESAUD SUÁREZ QUE ES EXTORSIONADO

“Es muy preocupante para mí porque no puedo dormir. Los delincuentes les han escrito a mis hijas menores de edad. Cada vez que voy a entrar a Trujillo me han mandado amenazas. Al principio era suave, pero ahora se han metido con mis hijas y estoy preocupado. No puedo viajar, quién me garantiza la seguridad para dar mis espectáculos. Tengo que irme de aquí de Iquitos a la capital y moverme por todo el Perú para mis presentaciones; pero, así como estamos, no puedo viajar”, manifestó en RPP.