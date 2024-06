¿A Shakira ya no le gustan los hombres? Esto contestó la cantante

La forma cómo terminó su relación con Gerard Piqué, la hizo ver las cosas de otra forma a Shakira. La cantante colombiana revela que por ahora no tiene espacio para una relación y se cuestiona si con todo lo que pasó aún deberían gustarle los hombres.

La intérprete de Waka Waka concedió una entrevista para la revista Rolling Stone y allí fue interrogada sobre su actual estado sentimental, a lo que la artista solo atinó a decir que: "No estoy pensando en una relación ¿Qué espacio tendría para un hombre en este momento?".

'Shak' admite que el término del vínculo con el exfutbolista fue muy abrupto, hecho crucial que la llevó a opinar sobre el gusto por los varones: "¿Qué quieres que te diga? Me gustan los hombres. Aunque ese es el problema, con todo lo que me ha pasado, no deberían gustarme".

"Estamos en una sociedad acostumbrada a ver a las mujeres enfrentarse al dolor de forma sumisa, y creo que eso ha cambiado”, sentenció.