Donald Sutherland: actor de 'Los Juegos del Hambre' fallece a los 88 años

El mundo del cine se encuentra de luto tras la noticia del fallecimiento del actor Donald Sutherland, quien murió a los 88 años. Su agente, Missy Davy, confirmó que Sutherland falleció el jueves en Miami tras luchar contra una larga enfermedad.

Kiefer Sutherland, hijo del veterano actor, compartió la triste noticia a través de una publicación en Instagram: "Con gran pesar, les digo que mi padre, Donald Sutherland, ha fallecido. Personalmente, considero que fue uno de los actores más importantes en la historia del cine. Nunca se amilanó ante un papel, bueno, malo o feo", escribió.

En su mensaje, Kiefer destacó la pasión que su padre sentía por su profesión: "Amaba lo que hacía y hacía lo que amaba. No se puede pedir más que eso. Una vida bien vivida", concluyó.

CARRERA PROLÍFICA

Donald Sutherland, conocido por su estatura imponente de 1.95 m y su intensidad en pantalla, tuvo una carrera que abarcó más de cinco décadas y 140 créditos cinematográficos. Ganador de un Emmy por su interpretación de un funcionario soviético en "Citizen X" y de dos Globos de Oro, su legado en el cine es incuestionable.

Sutherland alcanzó la fama con su papel en "The Dirty Dozen" en 1967, una película que se convirtió en un éxito rotundo. Posteriormente, consolidó su carrera con interpretaciones memorables como el Dr. Hawkeye Pierce en "MAS*H" y junto a Jane Fonda en "Klute".

Durante los años 70, Sutherland demostró su versatilidad con papeles en películas como "Invasion of the Body Snatchers", "Animal House" y "Don't Look Now", dirigida por Nicolas Roeg. Su actuación en esta última se destacó por una escena de sexo que generó controversia en su momento.

TRAYECTORIA EN DIVERSOS GÉNEROS

El actor canadiense también dejó su huella en producciones de diferentes géneros, desde su papel en "JFK" de Oliver Stone hasta "Ordinary People", que ganó el Oscar a la mejor película. Otros roles notables incluyen "Buffy, la cazavampiros", "Backdraft" y "The Italian Job".

En años más recientes, Sutherland fue reconocido por su interpretación del presidente Snow en la franquicia "Los Juegos del Hambre", lo que lo hizo conocido para una nueva generación de cinéfilos.