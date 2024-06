¡A la friendzone! Belén Estévez aclara que relación tiene con Diego Bazán: “Es un buen amigo”

Mucho se especulaba de una posible relación entre Belén Estévez y el congresista de Avanza País, Diego Bazán luego de ser captados saliendo de un restaurante. Ante ello, la bailarina aclaró cual es el vínculo que tiene con el parlamentario.

En declaraciones a un medio local, la argentina envió a la friendzone al legislador y aseguró que solo son amigos, pero calificó a Bazán Calderón como una persona respetuosa.

"¿Es en serio? Qué gracioso, ¿cómo van a poner que es mi pareja? Eso no es así, Diego es un buen amigo y no he dicho nada más, porque no hay nada más que amistad (…) Es atento y amable”, comento.

¿CÓMO INICIO TODO?

Belén Estévez brindó detalles de como se conoció con Diego Bazán y contó que el primer contacto que tuvieron fue por redes sociales y poco a poco se dieron la oportunidad de poder conocerse en persona.

"Hace dos años él me hablaba por Instagram. Bueno, en un momento nos pusimos a hablar. Ahora, tenemos una conversación más fluida. Hablamos a diario", mencionó.

Finalmente, la argentina señaló que seguirán captándola con Bazán Calderón en las próximas semanas por lo que no descartó que puedan tener una relación amorosa más adelante.

"Si seguiremos saliendo. Es la primera vez que nos vemos cara a cara. Él está soltero, yo estoy soltera así que no hay nada que ocultar. Yo no descarto nada. Ahora somos amigos. ¿Quién sabe (que pase más adelante)? No lo sé", manifestó.