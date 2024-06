El Cuarteto de Nos regresa al Perú con su tour 'Lámina Once': fecha, hora y todo sobre el concierto

La banda uruguaya más importante del momento del rock alternativo llega por única vez a Lima para un inolvidable concierto. ¨El Cuarteto de Nos¨, se prepara para una descarga electrizante de buena música, este 14 de diciembre en Costa 21 con su tour 'Lámina Once'.

Su tour los ha llevado por toda América Latina y Europa, logrando contundentes 'sold out', en todas sus presentaciones. Además, su disco 'Lámina Once', obtiene cifras inimaginables, cerrando un 2023 y arrancando un 2024, triplicando audiencias en reproducciones audiovisuales tanto en vivo como en plataformas digitales. No en vano esta gira ha sumado 110 shows realizados y otras presentaciones por venir.

Precisamente en el 2023, la banda más importante de Uruguay logró un ¨sold out¨ en nuestra capital, demostrando que están en un buen momento artístico y dejando a muchos fans con la miel en los labios, con ganas de buen rock alternativo.

El Cuarteto de Nos continuará su gira en Montevideo, Argentina, Chile, Ecuador, México, Uruguay, Estados Unidos y Europa. Por si fuera poco comenzarán la producción de un nuevo disco que se espera con ansias para el 2025.



La cita será el sábado 14 de diciembre en Costa 21 con su tour 'Lámina Once'. Las entradas estarán a la venta a partir de hoy a las 10:00 am por Teleticket.