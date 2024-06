Mujer arma escándalo en casa de su ex al descubrir que tiene una nueva novia

En un video de poco más de un minuto que se volvió viral en redes sociales, se observa a la exnovia reclamándole acaloradamente al hombre por haber "dado vuelta a la página" de su relación tan rápidamente.

Él intenta calmarla y le dice que ya no tiene por qué darle explicaciones sobre con quién pasa el tiempo en su hogar, tratando también de defender a la otra chica, quien se encontraba asustada en el segundo piso.

"Qué te crees, ya no tengo nada contigo. Respeta mi casa, por qué me haces problema aquí. Tenga a quien tenga no es tu problema", le dice el exnovio, buscando evitar los golpes de su ex. Sin embargo, la mujer logra ingresar a la vivienda, poniendo en riesgo a la nueva pareja del hombre.

DE TERROR

Aterrorizada, la nueva novia decide refugiarse y salir por la ventana, arriesgando incluso su propia seguridad. Mientras tanto, el exnovio trata de sujetar a su ex para impedir que lastime a su actual pareja.