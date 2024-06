"Me quitó oportunidades": Amy Gutiérrez habla sobre consecuencias de admitir su pansexualidad

La cantante de salsa, Amy Gutiérrez, brindó una reciente entrevista para un medio en internet, donde reveló lo difícil que fue admitir su identidad como persona pansexual. La artista comentó que esta declaración cambió su vida y carrera de manera significativa, llevando a algunas personas a mirarla de manera extraña.

En conversación con el pódcast “Intensas Poderosas”, Gutiérrez expresó cómo su honestidad sobre su sexualidad le costó oportunidades laborales y personales. "Es un tema que toqué hace tiempo, revolucionó toda mi vida de alguna forma. Lo puedo decir ahora, me quitó oportunidades de trabajo y de muchas cosas por salir a hablar de algo que es mío, mi identidad", declaró la cantante.

La artista también compartió la tristeza que siente al ser juzgada por su orientación sexual. "Me dio mucha tristeza porque, al animarme a decir realmente algo con lo que siempre he sentido desde muy pequeña, la gente me empieza a ver como rara o como alguien no cuerda o que no tengo personalidad", añadió Gutiérrez.

DECLARACIONES SOBRE SU IDENTIDAD

Cabe recordar que en una entrevista anterior con Christopher Gianotti, la intérprete de “Alguien” había hablado sobre su atracción por la belleza de una mujer, negando ser bisexual y enfatizando que lo que más le atrae de alguien es su personalidad, sin importar el género. "Yo me he sentido atraída por la belleza de alguna mujer. No te puedo decir que soy bisexual, pero tampoco que me fijo en un solo género. Siento que soy pansexual", dijo en su momento la salsera.