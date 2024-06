Laura Bozzo anuncia su serie biográfica: ¿Itatí Cantoral, Soraya en 'María la del barrio', la interpretaría?

La presentadora de televisión, Laura Bozzo, está trabajando en la producción de su próxima serie biográfica. Este proyecto ha generado gran expectativa durante varios meses, y uno de los puntos más discutidos es quién interpretará a la rubia, una figura célebre por su fuerte temperamento y carácter.

ITATÍ CANTORAL: LA FAVORITA DE BOZZO

En una reciente entrevista con un programa mexicano, Bozzo dejó claro su deseo de que la actriz Itatí Cantoral sea la encargada de darle vida en la pantalla. "La persona que tiene que representarme es Itatí Cantoral, eso lo tengo clarísimo. Porque ella es una persona que tiene muchas cosas de mi temperamento, de mi carácter", afirmó.

También mencionó que ha llegado a conocer mejor a la recordada intérprete de Soraya en 'Maria la del Barrio', y está convencida de que no hay nadie más adecuado para el papel. "He podido conocerla más y definitivamente creo que no hay nadie mejor que ella para representar a Laura Bozzo", agregó.

ITATI RESPONDE

Al conocerse los deseos de la peruana, Cantoral mostró su entusiasmo ante la posibilidad de interpretar a la polémica conductora. "Yo encantada de interpretar a la señora, señorona Laura Bozzo, que, por supuesto, tiene grandes historias que contarnos. Es una mujer que ha hecho muchas cosas y yo creo que ella tiene una gran historia que contar," expresó la actriz.