Daniela Darcourt recibe dos nominaciones en los Latino Music Awards 2024 junto a Tito Nieves

Nuevamente la cantante peruana recibe una nominación por su trabajo. Daniela Darcourt anunció a sus seguidores que fue nominada en el prestigioso certamen musical Latino Music Awards 2024, que se realizará en Colombia.

La joven salsera fue nominada en dos categorías, una de ellas con la colaboración del famoso artista Tito Nieves. “Gracias por esta nominación, familia linda de Latino Music Group”, publicó Daniela en una de sus historias de Instagram.

La intérprete de Señor Mentira compite junto a Tito Nieves en la categoría ‘Mejor canción tropical, salsa, cumbia’, con el tema “Aunque sea en otra vida” de su álbum ‘Renacer’, también ha sido nominada en la categoría ‘Mejor fan club del año’ por su grupo de seguidores ‘Team Darcourt Sin Filtro Oficial’.

Los Latino Music Awards han abierto las votaciones hasta el 26 de agosto y la ceremonia se celebrará el 27 de agosto en el Movistar Arena en Bogotá. Desde que Daniela empezó su carrera como solista ha sido reconocida en numerosos eventos como los Premios Heat, Premios Juventud, Premios Lo Nuestro y Premios Latin Grammy donde se emocionó al tener una nominación a ‘Mejor álbum de salsa’.

SERGIO GEORGE PONE EN DUDA ÉXITO DE DARCOURT

El reconocido productor estadounidense, Sergio George, generó controversia con sus recientes declaraciones sobre la salsera peruana Daniela Darcourt en YouTube que hizo para el podcast de Yahaira Plasencia.

George se mostró incrédulo por la cifra de visualizaciones y suscriptores de la salsera en la plataforma de videos. “Intenté primero con Daniela porque tenía grandes números en YouTube... no sé si serán números comprados o no, quizás eran comprados o no, pero tenía grandes números”, señaló el productor, poniendo en duda la popularidad y éxito de la artista.

¿CÓMO VOTAR?

De acuerdo a la página oficial de los Latino Music, necesitas diligenciar el formulario con tus datos para que el voto sea registrado con éxito.

1. Haz click en la categoría nominados.

2. Elige a tu artista favorito.

3. Podrás registrar un nuevo voto en cada categoría transcurrida una hora.

4. Invita a tus amigos a votar por su artista favorito en el siguiente link: www.latinomusic.us

Finalmente, en la página se advierte que si detectan spam o uso de bots, podría afectar al artista incluso hasta la eliminación de su nominación.