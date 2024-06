Sergio George: Jefferson Farfán jamás me pagó para asesorar carrera musical de Yahaira Plasencia

Sergio George nuevamente rechazó las versiones que señalan que fue el exfutbolista Jefferson Farfán quien lo contrató para dirigir la carrera musical de Yahaira Plasencia, que fue él quien le pagó sus honorarios, ya que el deportista y la artista eran pareja.

“No lo conozco, nunca (lo he visto). Ahora, conozco su nombre, estando aquí en Perú y su trayectoria porque investigue de él. Pero cuando recién llegué acá, ni idea de quién era, ni que hacía porque yo no soy fan de fútbol, no lo conozco”, dijo el músico.

EXFUTBOLISTA

Estas declaraciones las brindó el exitoso productor, ganador de varios premios Grammys Latino, en un amena entrevista en el podcast ‘Hablando con la Yaha’, que conduce precisamente su gran amiga y pupila, la bella cantante Yahaira Plasencia, informa Infobae.

Por otro lado, la interprete reveló que cuando Sergio George llegó al Perú para firmar su contrato laboral, no tenía conocimiento del gran impacto mediático de su relación con el exfutbolista. La que se sabe finalizó en medio de supuestos rumores de infidelidad.