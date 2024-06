¿Bad Bunny y Kendall Jenner se dan otra oportunidad en el amor?: así fue su romántico encuentro

Bad Bunny y Kendall Jenner fueron captados disfrutando de un romántico encuentro en un conocido restaurante en Puerto Rico, desatando nuevos rumores de reconciliación.

De acuerdo a People, ambos disfrutaron de un grato momento en el restaurante japonés Yoko en San Juan, establecimiento que parece ser de los favoritos del 'Conejo malo', ya que es mencionado en su canción ‘Andrea’.

“Una loca que no quiere un loco, quiere vino tinto y sushi de Yoko, días de playita, helado de coco. Se merece tanto y recibe tan poco”, se lee en la canción del 2022; no obstante, este tema no haría referencia a la estrella Keeping Up With the Kardashians.

OTROS ENCUENTROS REVELADORES

En mayo, ambas figuras públicas se encontraron en la gala del Met en Nueva York y el 20 de dicho mes, la empresaria fue vista bailando en el concierto del reguetonero en Orlando, Florida.