Almendra Gomelsky sobre película de 'Nubeluz': "Respeten la memoria de Mónica Santa María"

Almendra Gomelsky, recordada por ser una de las dalinas del exitoso programa infantil "Nubeluz", ha revelado las razones detrás de su decisión de no participar en la película "Sube a mi Nube", dirigida por Sergio Barrio.

Durante su aparición en el programa "El Reventonazo de la Chola Chabuca", el pasado sábado 8 de junio, Gomelsky explicó que se sintió incómoda al no haber tenido la oportunidad de ver el teaser ni de escuchar más sobre el proyecto, protagonizado por Silvana Cañote y Alessa Esparza.

La presentadora confirmó que fue contactada por la producción de "Sube a mi Nube" antes de la pandemia, pero decidió no participar debido a desacuerdos con el enfoque de ciertos temas relacionados con la historia del programa infantil, que se transmitió por Panamericana Televisión en 1990.

“Ellos me llamaron, antes de la pandemia inclusive, con la idea de realizar esta película. Me contaron un poco de lo que querían hacer, me pidieron ayuda para la difusión de la película y yo les dije que no estaba interesada, no me interesaba el enfoque que le estaban dando”, explicó la exmodelo.

PIDE RESPETO PARA LA MEMORIA DE MÓNICA

La artista expresó su esperanza de que el director y los productores respeten la memoria de su compañera Mónica Santa María, la recordada 'Dalina chiquita', quien falleció trágicamente a los 21 años.

“Espero que, como son personas que admiro y quiero, hagan la película con todo el respeto que se merece la memoria de Mónica y el nombre de Nubeluz. Al final, la película todavía no sale, no lo sé”, dijo la también actriz.

¿QUIÉN FUE MÓNICA SANTA MARÍA?

Mónica Santa María, quien fue una de las dalinas más queridas de Nubeluz, falleció en septiembre de 1994 en su casa en La Molina, Perú. Su muerte, causada por un suicidio, conmocionó al país y dejó un profundo impacto en el ámbito artístico y mediático peruano.