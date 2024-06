Virgilio Martínez, dueño de Central, fue jurado en Masterchef España

El Perú sigue mostrando lo mejor de su gastronomía, esta vez con la experiencia de uno de los chef más destacados del mundo, Virgilio Martínez, quien se convirtió en jurado de Masterchef España para la gran final.

El peruano participó en uno de los eventos que capturan la atención de millones de espectadores en Europa, que esperaban ver la final de un largo proceso hasta que uno de los concursantes ganara el ansiado trofeo.

La final constaba de superar tres pruebas en la que los concursantes debían demostrar sus habilidades culinarias. Antes del aprueba final, las finalistas Ángela y Samya presentaron su menú completo a Martínez, líder de Central Restaurante, el cual fue reconocido recientemente como The Best of the Best, un año después de coronarse como el mejor restaurante por The World’s 50 Best Restaurants 2023.

RECONOCIMIENTO Y APLAUSOS

Virgilio Martínez fue recibido entre palmas por los asistentes, pues ingresó en la etapa decisiva de la preparación de los platos finales. El líder de Central fue consultado sobre al responsabilidad de ser calificado el mejor restaurante según The World’s 50 Best Resturants en 2023.

“Es una responsabilidad tremenda no solamente con Perú, sino con Latinoamérica. También es un crecimiento puro, más libertad para hacer lo que nos gusta y afrontar un futuro con inspiración y una audiencia más mundial y más grande”, explicó.

Así también comentó sobre la gastronomía peruana, destacando que está profundamente influenciada por la geografía, la multiculturalidad y los ecosistemas diversos del país.

“Una agricultura milenaria, un legado de los incas y las fusiones con España han contribuido a una cocina diversa. Buscamos en el mundo moderno la naturaleza y la calma”, dijo el destacado chef peruano, quien mostró su pasión por los ingredientes que crecen en alturas extremas y destacó la importancia de la cocina local y ecológica.

Finalmente, evaluó los platos de las competidoras y elogió las historias, sabores y estructuras presentadas por las participantes. Finalmente le entregó el trofeo final a Angélica, quien se convirtió en la mejor Masterchef de la temporada.