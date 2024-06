Tatiana Calmell niega favoritismo tras ganar el Miss Perú: “merezco la corona”

Tatiana Calmell, a sus 29 años, se convirtió en la nueva Miss Perú, el pasado 9 de junio; no obstante, su triunfo no ha estado absuelto de críticas. La modelo peruana ha sido objeto de múltiples comentarios tanto positivos como negativos, muchos de estos últimos sugieren que su victoria estaba comprada.

“Lloro de emoción, es mágico el calor de todo el público después de mucho tiempo que tenemos un concurso con público y se siente el calor de las personas que realmente nos apoyan”, fueron sus primeras declaraciones ante la prensa luego de su coronación.

También aprovechó el momento para rechazar cualquier acusación que sugiera que su victoria fue producto de favoritismo, alegando que tuvo un gran desempeño.

“Yo considero que he hecho mi trabajo dignamente, como todas mis compañeras he demostrado en el escenario por qué merezco la corona, así que no tengo nada más que decir acerca de eso”, sostuvo.

NOVIO DE TATIANA CALMELL

Una de las escenas que se robó la atención de los internautas fue el reencuentro entre la reina de belleza y su novio Cristóbal de Col. El reconocido surfista le dio un tierno beso después de que su pareja ganara el certamen.