Gege Akutami: creador de 'Jujutsu Kaisen' pausará publicación de manga por problemas de salud

El mundo del anime y manga ha sido sorprendido con una noticia que ha generado preocupación entre los seguidores de 'Jujutsu Kaisen'. Gege Akutami, el talentoso creador de esta popular serie, ha anunciado que tomará un descanso de dos semanas debido a problemas de salud. Esta pausa afectará la publicación del episodio 263.

La salud de los creadores de manga es un tema recurrente y delicado en la industria, donde las demandas y el ritmo de trabajo pueden ser extremadamente exigentes. Akutami ha decidido priorizar su bienestar, una decisión que ha sido ampliamente apoyada por sus seguidores. El episodio 263, que estaba programado para ser lanzado el 30 de junio de 2024, ahora se retrasará temporalmente mientras el autor se recupera.

Gege Akutami, conocido por su dedicación y meticuloso trabajo en 'Jujutsu Kaisen', ha enfrentado serios problemas de salud que lo llevaron a tomar esta difícil decisión. El anuncio oficial se realizó después de la publicación de un capítulo más corto de lo habitual, con solo siete páginas, lo que fue una señal clara de las dificultades que estaba atravesando el autor.

"No me estoy sintiendo muy bien estos días. Es muy extraño. Lamento los inconvenientes. Además, esta situación no solo ha afectado a futuros capítulos, sino también al episodio que saldrá esta semana, el 262, que contendrá tan solo siete páginas en total, menos de la mitad de lo habitual en la revista", expresó Akutami.

¿QUÉ ENFERMEDAD TIENE GEGE AKUTAMI?

Aunque los detalles específicos sobre la naturaleza de sus problemas de salud no se han divulgado completamente, se sabe que la presión y el estrés asociados con la creación continua de contenido de alta calidad en un tiempo limitado pueden tener efectos adversos en la salud de los creadores.

Cabe resaltar que, hace unos meses el mangaka también reveló que enfrenta una "rara enfermedad", cuyos síntomas y complicaciones han afectado su capacidad para mantener el ritmo habitual de trabajo.